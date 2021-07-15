«طب الزقازيق» تناقش الجديد في جراحة أورام القولون والشرج وأورام الثدي

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بمشاركة نخبة من علماء مصر في مجال علاج وجراحات الأورام بالجامعات المصرية، انطلقت أعمال المؤتمر السنوي الثالث لوحدة جراحة الأورام بكلية الطب جامعة الزقازيق بقاعة (أ) بالمركز العلمي بالكلية، لمناقشة الجديد في جراحة أورام القولون والشرج وجراحة أورام الثدى، وتنظيم ورش عمل متقدمة لتدريب شباب الجراحين من كل أنحاء الدلتا والقناة، وذلك تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتور عبدالسلام عيد عميد الكلية، والدكتورة دعاء رفعت رئيس قسم الجراحة العامة.

وأوضح الدكتور وائل لطفي مقرر المؤتمر، موضحا أن افتتاح المؤتمر تضمن جلسة افتتاحية، تحدث خلالها الدكتور محمد أحمد الغرباوي رئيس شرف المؤتمرعن أبوالقاسم الزهراوي وفضل العرب على علم الجراحة، وجلستين علميتين عن تحديات جراحة الأورام في جراحة الثدي وجراحة أورام القولون والشرج.

وأشار إلى أن أعمال المؤتمر تضمنت عقد ورشتين متقدمتين سبقت الافتتاح لتدريب شباب الجراحين من كل أنحاء الدلتا والقناة، عقدت الجلسة الأولي بعمليات الجراحة بمستشفي الجراحة الجديد لاستئصال ورم في أخر المستقيم وقريب للغاية من فتحة الشرج بالمنظار الجراحى، وإعادة توصيل القولون بفتحة الشرج باجراءات تنظيرية بالكامل، وقام باجرائها الدكتور أحمد شكرى خبير واستشارى جراحات الأورام بالمنظار الجراحى واستشارى جراحة الأورام بمركز أورام مستشفي السلام وأحد الاعلام في هذا المضمار على مستوى العالم، أما ورشة العمل الثانية عقدت في قاعة الاجتماعات بقسم الجراحة العامة بمستشفي الجراحة الجديد، في مجال أورام الثدي وبالأشعة التداخلية عمليا، تحت إشراف الدكتورة رشا وسام أستاذ مساعد الأشعة جامعة القاهرة طب القصر العينى، وهذه الورشة فرصة عظيمة الأهمية لجراحى الأورام وأطباء علاج الأورام وأطباء الأشعة التداخلية للتدريب وتبادل الخبرات ،كفريق عمل متكامل (Oncology Team) يعمل في منظومة متكاملة متناسقة لخدمة مريض الأورام .

ومن جانبه قال الدكتور ناول مطر رئيس وحدة جراحة الأورام ،أن ورش العمل ستقدم فرصة عظيمة لتبادل الخبرات وتقديم كل حديث في جراحة أورام القولون والشرج وجراحة أورام الثدى، كما ستحمل رسالة مجتمعية شديدة الأهمية فيما يختص بتدريب شباب الجراحين من كل أنحاء الدلتا والقناة ،ونقل الخبرات إليهم وترجمة الأحاديث العلمية القيمة على أرض الواقع في صورة خدمات إلى أهالينا في كل مكان، وأضاف أن المؤتمر سوف يواصل أعماله لليوم الثالث على التوالي بفندق الفرسان حيث تعقد جلسين؛ الأولي حول تحديات جراحة الأورام في جراحة الرأس والعنق والثانية جلسة فيديو عملية .