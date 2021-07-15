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أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، عن إطلاق مجموعة خدمات تأمينية عبر بوابة مصر الرقمية، والتي تمكن المواطن المصري بالحصول على تلك الخدمات بكل سهولة ويسر ودون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية، مشيرًا إلى أن البداية كانت بطرح 15 خدمة خلال شهر يوليو الجاري مؤكدا على رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة تباعاً.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر بوابه مصر الرقمية هي الاستعلام عن الرقم التأميني، الإستعلام عن آخر مدة تأمينية، الإستعلام عن مدد الإشتراك في التأمين الإجتماعي، الإستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الإجتماعي، الإستعلام عن الإستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، الإستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، الإستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الإستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، الإستعلام عن الإستقطاعات للقائمين بالصرف، الإستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، الإستعلام عن سداد العاملين بالخارج ،الإستعلام عن بيانات «مركبه أو أكثر» للمالك، الإستعلام عن رصيد حساب «مركبه أو أكثر» للمالك، الإستعلام عن بيانات رخصة مركبه، الإستعلام عن رصيد حساب سياره.

و أشار «عوض» إلى أن رقمنة الخدمات المتعدده المشار إليها كانت نتاج الربط بين جهات الدولة المختلفة وتعتبر نقله حقيقية في تحسين مستوي الخدمة المقدم للمتعاملين معها من أصحاب المعاشات والمستفيدين والمؤمن عليهم والبالغ عددهم 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد و14 مليون مؤمن عليه .

و أكد «عوض» على أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها المواطن المصري بكافة فئاته وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصه، وهذا ما تعكسه جميع الخطوات التي تتخذها الهيئة حالياً تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة تطوير المنظومة التأمينية ومواجهة التحديات والمشكلات والتصدي لها بحلول علمية ترتكز على تحقيق أقصي إستفادة ممكنة لاصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ومنها فتح منافذ صرف جديدة لاصحاب المعاشات من خلال المحافظ الإلكترونية والتي تمكن أي صاحب معاش ومستفيد من صرف كافة إستحقاقاتة التأمينية من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني المنتشرة على مستوي الجمهورية مؤكداً على أن عملية التطوير قد بدأت ومستمرة لن تتوقف.