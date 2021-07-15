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الأهلي يحدد قيمة بيع جونيور أجاي في صيف 2012 بعد خروجه من حسابات موسمياني

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الأهلي يحدد قيمة بيع جونيور أجاي في صيف 2012 بعد خروجه من حسابات موسمياني الأهلي يحدد قيمة بيع جونيور أجاي في صيف 2012 بعد خروجه من حسابات موسمياني

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جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي ارتبط اسمه بالراحلون عن القعلة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي المقبل خاصة في ظل غيابه المستمر عن التشكيلة الأساسية للفريق سواء بسبب الإصابات أو لوجهة نظر موسيماني الفنية.

واقترب جونيور أجايي من الرحيل عن الأهلي، ولن يرحل اللاعب النيجيري عن التتش بملبغ مالي لايقل عن 5 ملايين دولار حتى يستغنى النادي الأهلي عن جناحه النيجيري في صيف عام 2021.

جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي ارتبط اسمه بالراحلون عن القعلة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي المقبل خاصة في ظل غيابه المستمر عن التشكيلة الأساسية للفريق سواء بسبب الإصابات أو لوجهة نظر موسيماني الفنية.

واقترب جونيور أجايي من الرحيل عن الأهلي، ولن يرحل اللاعب النيجيري عن التتش بملبغ مالي لايقل عن 5 ملايين دولار حتى يستغنى النادي الأهلي عن جناحه النيجيري في صيف عام 2021.

المصرى اليوم

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