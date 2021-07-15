ضبط 220 طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة زراعية فاسدة

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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية فـى مجال تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات الغذائية المصنعة بإستخدام مواد مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط 2 شركة تعمل فى مجال المستلزمات الزراعية والمديران المسئولان عنهما بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية ، حيث بلغ إجمالى المضبوطات 220 طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول – 5381 عبوة منتج نهائى لمبيدات زراعية أوزان مختلفة بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول.