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"حقوق الإنسان" تطلع على أوضاع نزلاء سجن وتوقيف حوطة بني تميم

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"حقوق الإنسان" تطلع على أوضاع نزلاء سجن وتوقيف حوطة بني تميم "حقوق الإنسان" تطلع على أوضاع نزلاء سجن وتوقيف حوطة بني تميم
وقفت على مستوى وجودة الخدمات المقدمة ومواكبتها مع تطلعات القيادة

زارت هيئة حقوق الإنسان، ممثلة في الإدارة العامة للمتابعة والتحقيق، عددًا من الجهات في محافظة حوطة بني تميم، شملت السجن العام، وتوقيف مركز الشرطة، وتوقيف إدارة مكافحة المخدرات، واطلعت الهيئة خلال هذه الزيارات على أوضاع النزلاء ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتأتي هذه الزيارات والجولات في إطار اختصاصات الهيئة وأهدافها التي نص عليها تنظيمها، والتي من ضمنها زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت، وذلك للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بحقوقهم التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها المملكة.

كما وقفت الهيئة، خلال هذه الزيارات، على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للسجناء والموقوفين ومواكبتها مع رؤى وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وحرصهم على حفظ حقوقهم وتوفير البيئة الملائمة لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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