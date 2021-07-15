جبروت امراة ..قتلت طفل 6 سنوات واخفت جثته داخل برميل غطته بالتراب

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كشفت أجهزة الامنب وزارة الداخلية حقيقة ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من أحد المواطنين ، بغياب نجله ، 6 عقب خروجه للهو أمام مسكنهما ،وتوصلت فرق البحث ان جارة الطفل وراء قتله بان استدرجته لشراء بعض المتطلبات وانهت حياته طعنا بسكين.

البداية كانت بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى وجود خلافات مالية بين والدة الطفل وإحدى جيرانها "ربة منزل" لرفض الأخيرة رد المبالغ المالية المستحقة لوالدة الطفل ، فعقدت العزم على التخلص من نجلها إنتقاماً منها ، وفـى سبيل ذلك.

قامت المتهمة بإستدراج الطفل حال لهوه بالشارع للشقة سكنها بحجة شراء بعض المستلزمات لها ، وفور دخوله تعدت عليه بسلاح أبيض"سكين " مما أدى لوفاته ، وعقب عودة نجليها للمنزل أخبرتهما بالواقعة ، فقاما بالإشتراك معها بالتخلص من الجثة بوضعها داخل برميل بلاستيكى صغير الحجم وإخفائه بمنور العقار سكنهم بإلقاء كمية من الأتربة عليه.

تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة