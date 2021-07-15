مفاجأة في حريق عقار فيصل .. اللصوص استغلوا انشغال السكان في اخماد النيران وسرقوا الشقق

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كشفت مصادر أمنية في حريق عقار سكني بمنطقة فيصل في ميدان الساعة بان مجهولين استغلوا نشوب الحريق، وانشغال الأهالي في السيطرة علي النيران، وقاموا بارتكاب جريمة سرقة المتعلقات الشخصية وأموال عدد من سكان العقار المشتعل.

كانت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا باشتعال النيران في معرض سجاد أسفل عقار سكني بمنطقة فيصل، انتقلت 10 سيارات إطفاء إلي مكان الحريق، وتم محاصر النيران بعد انزال السكان إلي الشارع، وتم السيطرة علي الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

قامت الأجهزة المعنية بقطع الغاز عن العقار المشتعل لمواجهة الحريق الضخم الذي امتدت إلي محتويات معرض السجاد إلي الوحدات السكنية في الطوابق الاولي من العقار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة العامة إلي مكان الحادث للمعاينة، واستمعت إلي أقوال عدد من شهود عيان، وطالبت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات في الواقعة.

وعاش سكان عقار ميدان الساعة بمنطقة فيصل ليلة مرعبة في الساعات الأولي من صباح أمس الخميس بعد ان اندلعت النيران في معرض سجاد أسفل عقار سكني مكون من 12 طابق وامتدت النيران إلي الطابق الأولي والثاني من العقار.

حريق معرض الجلود في فيصل