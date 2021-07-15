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وكيل صحة السويس يترأس الاجتماع الدوري لمدربي الزمالة والمشرفين العلميين
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الأحد 01 أغسطس 2021 10:06 مساءً
حملات مكثفة لتحسين المرافق في دسوق
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الأحد 01 أغسطس 2021 10:06 مساءً
محافظ أسوان: إنشاء مصنع متكامل للرخام والجرانيت بالمنطقة الصناعية
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الأحد 01 أغسطس 2021 10:06 مساءً
تنسيق 2021.. موعد التقدم لامتحان معادلة الدبلومات الفنية للالتحاق بالكليات
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الأحد 01 أغسطس 2021 10:06 مساءً
«يا ويلي من حبه».. أحمد العوضي ينشر أجمل لحظاته مع زوجته ياسمين عبدالعزيز
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الأحد 01 أغسطس 2021 10:05 مساءً
الجبهة الديمقراطية الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي في سيناء وتعزي مصر
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الأحد 01 أغسطس 2021 10:05 مساءً
الولايات المتحدة تتهم إيران في الهجوم على ناقلة نفط قبالة عمان
-
الأحد 01 أغسطس 2021 10:05 مساءً
كوريا الشمالية تحذر من المناورات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية
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الأحد 01 أغسطس 2021 10:05 مساءً
السعودية تستقبل موسم العمرة بـ60 ألف لتر مطهرات وروبوتات (تفاصيل)
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الأحد 01 أغسطس 2021 10:05 مساءً
ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا
-
الأحد 01 أغسطس 2021 10:05 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
مقتدى الصدر يعلن مفاطعة تياره للانتخابات العراقية المقبلة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 15 يوليو 2021 12:41 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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