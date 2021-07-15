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روبي تتحدى الشركة المنظمة لحفلها بـ«الساحل»: لن أغني إلا بوجود «المحجبات»

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روبي تتحدى الشركة المنظمة لحفلها بـ«الساحل»: لن أغني إلا بوجود «المحجبات» روبي تتحدى الشركة المنظمة لحفلها بـ«الساحل»: لن أغني إلا بوجود «المحجبات»

لاقتراحات اماكن الخروج

لم يهدأ الجدل المثار حول حفل الفنانة روبي، والمقرر أن تحيه مساء اليوم، بالساحل الشمالي، منذ إعلان الشركة المنظمة لشروط الحضور، والتي تضمنت: ألا يقل عمر الحضور عن 25 عاما، وأن يقتصر على الأشخاص المرتبطين فقط، مع ضرورة ارتداء ملابس بيضاء.

واشترطت الشركة المنظمة أيضا عدم ارتداء الـ«هوت شورت» أو الملابس الرياضية، كما أعلنت السماح بارتداء التربون (غطاء رأس للسيدات)، ما اعتبره البعض إشارة لعدم دخول المحجبات، خاصة أن الشرطة الأخير أكد أن خطوة الحجز لا تعني بالضرورة حضور الحفل لأن «جميع الحجوزات تخضع لاختيار الباب».

ومع اللغط الذي أثير حول دخول المحجبات من عدمه، كسرت روبي حاجز الصمت، لتعلن بشكل صريح رفضها لمنع دخول المحجبات لحفلها، مؤكدة أنها

وقالت روبي، عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»: «مساء الخير.. في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب القواعد لم يقصد إن الدخول مسموح للتربونات فقط.. المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب تربون باعتباره إنه حجاب باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالظبط، وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع».

وأضافت روبي: «لا يمكن منع أي محجبة من الدخول.. ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أغني وشكرًا».

فيما رفض آخرون وضع شروط لحضور حفلها، وهي المرة الأولى التي تسمح فيها الفنانة بوضع شروط لحفلها.

وتباينت ردود فعل متابعي روبي عبر حساباتها على السوشيال ميديا بين «روبي لو نازله الحفلة غصب عنك قولي وريحي نفسك.. دا مابيحطش الشروط اللي إنتي حطاها دي»، وبين «إيه الشروط التعجيزية دي.. الحمدلله إني مش في الساحل»، فيما قالت متابعة أخرى: «يعني لو حبيت ألبس حجاب هتطرد؟».

وكانت روبي روجت لحفلها الغنائي في الساحل الشمالي، ونشرت ملصق الحفل عبر خاصية «ستوري» على حسابها بموقع «إنستجرام».

يذكر أن روبي طرحت في 31 مايو الماضي أحدث أغنياتها، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب التي حملت اسم «قلبي بلاستيك»، من كلمات وألحان محمد يحيى، توزيع جيزو، ومكساج وماستر ماهر صلاح.

المصرى اليوم