بعد زيادة ألاسعار.. المصريين يستهلكون من 95 إلى 100 مليون سيجارة سنويا ..( التفاصيل)

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مع بداية تطبيق الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر، والتي أعلنت شركة ايسترن كومباني أسعار السجائر الجديدة والتي يبدأ تطبيقها بداية من الأربعاء 14 يوليو الجاري، شهدت الأسواق نوع من الارتباك، خاصة في ظل تصريحات من رئيس شعبة الدخان بالغرف التجارية عن جشع تجار، التي تسببت في خسائر 4مليارات، فيما قال مسؤولي الشركة الشرقية ان الزيادة موجهة إلى منظومة التامين الصحي .

وقال مسئوولي شركة الشرقية للدخان، إن زيادة أسعار الأخيرة يتم توجيهها إلى منظومة التأمين الصحي، وضربية القيمة المضافة، وسوف تزيد أسعارها كل 3 سنوات وفقا إلى الخطة .

وأوضحت المصادر: أن الزيادة عبارة جنيه، منها 25 قرشا للشركة، و25 قرشا للتأمين الصحي، و50 قرشا ضريبة قيمة مضافة، خاصة أن المصريين يستهلكون سنويًا من 95 إلى 100 مليون سيجارة – وفقا لاحصائيات رسمية -

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، في مداخلة هاتفية على قناة المحور إن الزيادة الحقيقية التي تشهدها أسعار السجائر تتمثل قيمتها في 25 قرشًا لمدة ثلاث سنوات، وناشد إمبابي وزير المالية بإصدار قرار وزاري يتضمن إلزام كتابة الأسعار

عبوة كينج سايز من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه.

عبوة سوفت كوين من 17 جنيها إلى 18 جنيها.

عبوة مونديال بألوانها الأحمر والأزرق والسيلفر من 23 جنيها إلى 24 جنيها.

عبوة بلمونت وبوسطن من 17.5 جنيه إلى 18.5 جنيه.

عبوة البوكس ارتفعت من 19 جنيها إلى 20 جنيها.

عبوة سوبر من 19 جنيها إلى 20 جنيها

عبوة بوكس 10 من 10 جنيها إلى 11 جنيها.

عبوة بلاك 24 جنيها.

وكانت شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، قد أعلنت زيادة أسعار السجائر بنحو جنيه واحد، بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الذي قرر زيادة أسعار السجائر في مصر، كأحد موارد دعم نظام التأمين الصحي وذلك وفقا لبيان للشركة اليوم، ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادات الجديدة بدء من الاربعاء .