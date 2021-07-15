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كشف ملابسات اختطاف طفل السيدة زينب.. التحريات: صديق والده وراء الواقعة

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كشف ملابسات اختطاف طفل السيدة زينب.. التحريات: صديق والده وراء الواقعة كشف ملابسات اختطاف طفل السيدة زينب.. التحريات: صديق والده وراء الواقعة

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أعادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة طفل بعد اختطفه أحد الأشخاص بمنطقة السيدة زينب لوجود خلافات مالية مع والده ألقى القبض على المتهم وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم بغياب نجله سن 10 سنوات عقب خروجه من مسكنه لشراء بعض المستلزمات.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى وجود خلافات مالية بينه وبين أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة مطروح حول التجارة، وأنه مدين للأخير بمبلغ مالي.. وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة نجل الأخير- مقيم بذات العنوان عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أنه نظراً لكون والد المجني عليه مدين لوالده بمبلغ مالي قيمة معاملات تجارية بينهما، فاختمرت في ذهنه فكرة استدراج الطفل واختطافه "دون علم والده"، وفي سبيل ذلك توجه للمنطقة محل سكن والد المجني عليه وقام باستدراج الطفل واختطافه مستغلاً معرفته به ووالده لسابقة تردده على مسكنهما، وقام باحتجازه بمحافظة مطروح، لإجبار المُبلغ على رد المبالغ المالية المدين بها لوالده، وأضاف بأنه قام بإطلاق سراح الطفل بذات المنطقة، وتم بإرشاده العثور على الطفل بمكان التخلي عنه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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