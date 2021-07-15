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أقباط يحتفلون بذكرى «حبيب المسيح».. و«دير البرشا» تحتفل بمرور 16 قرنا على رحيله

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أقباط مصر يحتفلون بذكرى «حبيب المسيح».. و«دير البرشا» تحتفل بمرور 16 قرنا على رحيله أقباط يحتفلون بذكرى «حبيب المسيح».. و«دير البرشا» تحتفل بمرور 16 قرنا على رحيله

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يحتفل أقباط اليوم الخميس، بذكرى مرور 1604 عام على رحيل القديس الأنبا بيشوي، أحد أهم أعمدة الرهبنة القبطية، والملقب كنسيًا بلقب الرجل الكامل حبيب المسيح

وللأنبا بيشوي أكثر من مكان يشهد احتفالات خاصة أولهم دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والمقام به المقر البابوي، منذ أيام الراحل قداسة البابا شنودة الثالث، في ملوي جنوب المنيا، تقام احتفالية كبري بمنطقة «دير البرشا»، والواقعة شرق النيل، وسط تأمين أمني، ويترأس احتفال العيد بها الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي.

كما تحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر بنفس الذكري، وأقامت عدة كنائس بالمنيا احتفالات خاصة لارتباط الأنبا بيشوي بمحافظة المنيا التي عاش فيها نحو 13 عاما.

وقال القمص داود شحاته، راعي كنيسة دير الأنبا بيشوي بدير البرشا، ان منطقة دير البرشا منطقة اثرية واقعة شرق النيل، من اهم المناطق بمصر في سيرة الانبا بيشوي، بعد ديره العامر بوادي النطرون، حيث سمي المكان من مئات السنين على اسم الأنبا بيشوي، حيث كان اسمها «البار بيشوي»، وهو الاسم الذي تم تحريفه لكلمة «البرشا»، وكان يعيش بها القديس الأنبا بيشوي في مطلع القرن الخامس الميلادي.

كما ترأس الأنبا فام، أسقف ايبارشية شرق المنيا وتوابعها، قداس عيد «نياحة» الأنبا بيشوي، بكنيسة الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة، بمشاركة القس يوساب عزت، راعي الكنيسة، ولفيف من الشمامسة بخلاف الحضور المشاركين بقداس العيد.

والقديس الأنبا بيشوي، واحد من رموز وأعمدة الرهبنة القبطية على مدار التاريخ، وُلد في قرية«شنشا» بمحافظة المنوفية، حوالي سنة 320 ميلادية.

وترك الأنبا بيشوي منطقة «وادي النطرون» عام 407 ميلادية، بسبب الغارة الأولي للبربر، وانتقل لمركز ملوي.

وقال القس يوساب عزت، راعي كنيسة الانبا بيشوي، انه في مثل هذا التوقيت من كل عام يحل عيد القديس الأنبا بيشوي شفيع الكنيسة، وننظم سنويا نهضة روحية ــ والنهضة بمعناها الكنسي هي فترة تقام فيها أمسيات تقام فيها عظات وصلوات يومية لعدة أيام بالكنيسة ـ، بمشاركة عدد من الآباء من أنحاء مصر.

المصرى اليوم

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