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استعدادات أمنية لتأمين المؤتمر الأول لـ المشروع القومي «حياة كريمة»

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استعدادات أمنية لتأمين المؤتمر الأول لـ المشروع القومي «حياة كريمة» استعدادات أمنية لتأمين المؤتمر الأول لـ المشروع القومي «حياة كريمة»

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين انطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» باستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح ، والقيادة السياسية للدولة المصرية.
ويؤمن رجال الافريقية المؤتمر الذي يحضره البرلمانيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين وكبار نجوم الفن والثقافة، وشباب من مختلف الأحزاب والمحافظات، ومواطنين من شتى ربوع
وتم تشكيل غرفة عمليات من الأطقم الأمنية التابعة للشركة الأفريقية للأمن والحراسة لتشديد الاجراءات الأمنية بالاستاد، فيما دفعت المجموعة لإفريقية بوحدة مدربة من كلاب الحراسة للاستعانة بها في تفتيش السيارات واحكام السيطرة الأمنية على مجريات المؤتمر.
وتهدف المجموعة الإفريقية لتصدير مشاهد حضارية أثناء تأمين مؤتمر «حياة كريمة» تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.
وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

المصرى اليوم

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