«الكسار» للمحامين الجدد: لابد أن يتحلى المحامي بالمظهر اللائق وحسن الخلق

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عقدت نقابة المحامين، الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، نيابة عن رجائي عطية، نقيب المحامين، بحضور محمد الكسار، عضو مجلس النقابة، وذلك بمقر قاعة اتحاد عمال مصر لنقابات المنوفية، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، وشمال الدقهلية، وجنوب الدقهلية، وطنطا، والمحلة الكبرى، وكفر الشيخ، وشمال البحيرة، وجنوب البحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

وأكد محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، أن مصر على المحك في الفترة الحالية، ونسأل الله أن يلهم القيادة السياسية الحل الأمثل لإنهاء أزمة سد النهضة.

ودعا شباب المحامين إلى التوجه لأسرهم بالشكر على ما قدموه وبذلوه على مدار السنوات الماضية، دون النظر إلى مقابل، مشددًا على ‏ضرورة التزام كل محامي ومحامية بالمظهر اللائق به كمحامي، بحيث يستطيع كل من يراه أن يعلم أنه محام، وأن يتحلى بحسن الخلق.

‎ ‎وأضاف «الكسار»، إنه يجب على المحامي أن يتمسك بقانون المحاماة ويطلع على المواد الخاصة بحقوقه وواجباته، وأن يلتزم بواجباته التي حددها القانون، ولا يفرط في حقوقه، والحفاظ على كرامته، ولا يتصور أحد أنه فوق القانون، فالقانون فوق الجميع، وقانون المحاماة أعطى المحامي مميزات أثناء ممارسة المهنة، لتحقيق العدالة.

ووجه شباب المحامين إلى ضرورة حضور جلسات المرافعة للمحامين الكبار داخل ‏قاعات المحاكم، حتى يتعلموا فنون المرافعة.

وتابع: «على كل محام ومحامية منكم أن يلتحق بمكتب محامي كي يتدرب فيه على المحاماة بشكل عملي، وعليه أن يقرأ في العديد من الفنون كي تزيد ثقافته ويكون على قدر عالي من الثقافة».