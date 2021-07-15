أخبار عاجلة

وكيل صحة السويس يترأس الاجتماع الدوري لمدربي الزمالة والمشرفين العلميين -
حملات مكثفة لتحسين المرافق في دسوق -
محافظ أسوان: إنشاء مصنع متكامل للرخام والجرانيت بالمنطقة الصناعية -
تنسيق 2021.. موعد التقدم لامتحان معادلة الدبلومات الفنية للالتحاق بالكليات -
«يا ويلي من حبه».. أحمد العوضي ينشر أجمل لحظاته مع زوجته ياسمين عبدالعزيز -
الجبهة الديمقراطية الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي في سيناء وتعزي مصر -
الولايات المتحدة تتهم إيران في الهجوم على ناقلة نفط قبالة عمان -
كوريا الشمالية تحذر من المناورات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية -
السعودية تستقبل موسم العمرة بـ60 ألف لتر مطهرات وروبوتات (تفاصيل) -
ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أمين عام «المحامين»: علينا التكاتف خلف القيادة السياسية لإنهاء أزمة سد النهضة

Print
أمين عام «المحامين»: علينا التكاتف خلف القيادة السياسية لإنهاء أزمة سد النهضة أمين عام «المحامين»: علينا التكاتف خلف القيادة السياسية لإنهاء أزمة سد النهضة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت نقابة المحامين، الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، نيابة عن رجائي عطية، نقيب المحامين، بحضور محمد الكسار، عضو مجلس النقابة، وذلك بمقر قاعة اتحاد عمال لنقابات المنوفية، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، وشمال الدقهلية، وجنوب الدقهلية، وطنطا، والمحلة الكبرى، وكفر الشيخ، وشمال البحيرة، وجنوب البحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

وقال «الجمال» في كلمته للمحامين الجدد إن الوطن يمر بمرحلة خطيرة جراء التعنت الأثيوبي بشأن أزمة سد النهضة، ويجب علينا التكاتف والوقوف خلف القيادة السياسية، وأن نثق في قدرتها الحكيمة في إنهاء الأزمة دون أدني ضرر، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على هذا الأمر مرارا وتكرارا، وإنه لا يستطيع أحد سلب مصر حق من حقوقها.

وأضاف أمين عام النقابة أن مصر لديها القدرة للردع، والرد على أي تهديد للأمن القومي المصري، فهي تمتلك جيش من أقوى جيوش العالم، وأن الشعب المصري يقف خلفه ويدعمه، وعلى استعداد للتضحية من أجل الوطن.

وأوضح أن رجائي عطية، نقيب المحامين، كان في مهمة رسمية بيروت على مدى الايام الماضية، للمشاركة في يوم التضامن مع نقابة «بيروت»، وذلك بصفته رئيس اتحاد المحامين العرب، والتقى برئيسي مجلس الوزراء، والنواب اللبناني، وذلك يعبر عن دور مصر في مساندة جميع الدول العربية وتحمل المسئولية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجبهة الديمقراطية الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي في سيناء وتعزي مصر

الجبهة الديمقراطية الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي في سيناء وتعزي مصر

بنك مصر: المحافظ الإلكترونية وصل عددها لـ1.2 مليون محفظة

بنك مصر: المحافظ الإلكترونية وصل عددها لـ1.2 مليون محفظة

بنك مصر: نسعى إلى زيادة التعامل اللا نقدي

بنك مصر: نسعى إلى زيادة التعامل اللا نقدي

مصرع وإصابة 5 في تصادم سيارتين بوسط سيناء

مصرع وإصابة 5 في تصادم سيارتين بوسط سيناء