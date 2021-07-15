أمين عام «المحامين»: علينا التكاتف خلف القيادة السياسية لإنهاء أزمة سد النهضة

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عقدت نقابة المحامين، الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، نيابة عن رجائي عطية، نقيب المحامين، بحضور محمد الكسار، عضو مجلس النقابة، وذلك بمقر قاعة اتحاد عمال مصر لنقابات المنوفية، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، وشمال الدقهلية، وجنوب الدقهلية، وطنطا، والمحلة الكبرى، وكفر الشيخ، وشمال البحيرة، وجنوب البحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

وقال «الجمال» في كلمته للمحامين الجدد إن الوطن يمر بمرحلة خطيرة جراء التعنت الأثيوبي بشأن أزمة سد النهضة، ويجب علينا التكاتف والوقوف خلف القيادة السياسية، وأن نثق في قدرتها الحكيمة في إنهاء الأزمة دون أدني ضرر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد على هذا الأمر مرارا وتكرارا، وإنه لا يستطيع أحد سلب مصر حق من حقوقها.

وأضاف أمين عام النقابة أن مصر لديها القدرة للردع، والرد على أي تهديد للأمن القومي المصري، فهي تمتلك جيش من أقوى جيوش العالم، وأن الشعب المصري يقف خلفه ويدعمه، وعلى استعداد للتضحية من أجل الوطن.

وأوضح أن رجائي عطية، نقيب المحامين، كان في مهمة رسمية بيروت على مدى الايام الماضية، للمشاركة في يوم التضامن مع نقابة «بيروت»، وذلك بصفته رئيس اتحاد المحامين العرب، والتقى برئيسي مجلس الوزراء، والنواب اللبناني، وذلك يعبر عن دور مصر في مساندة جميع الدول العربية وتحمل المسئولية.