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حقيقة توقف العمل بمشروعات الآثار والترميم في ظل جائحة كورونا

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حقيقة توقف العمل بمشروعات الآثار والترميم في ظل جائحة كورونا حقيقة توقف العمل بمشروعات الآثار والترميم في ظل جائحة كورونا

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الخميس، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول توقف العمل بمشروعات الآثار والترميم في ظل جائحة كورونا

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف العمل بمشروعات الآثار والترميم في ظل جائحة كورونا، مُوضحةً استمرار تنفيذ كافة مشروعات ترميم الآثار وبناء المتاحف على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، مُشيرةً إلى أنه تم افتتاح عدد من المشروعات من بينها قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وكذلك الانتهاء من مشروع تطوير ميدان التحرير، فضلاً عن افتتاح قصر البارون إمبان بعد الانتهاء من ترميمه، مع اتخاذ بعض الإجراءات لدعم السياحة الثقافية في ظل جائحة كورونا، من خلال إرجاء زيادة تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية حتى مايو 2022.

وفي سياق متصل، تم افتتاح عدد كبير من مشروعات ترميم الآثار وإنشاء المتاحف، والتي تضمنت افتتاح متحف شرم الشيخ، ومتحف المركبات الملكية ببولاق، وافتتاح قاعة «الخبيئات، كنوز خفية» بالمتحف المصري بالتحرير في ذكرى مرور 118 عاماً على تأسيسه، والتي تقام في قاعة المومياوات الملكية بعد نقلها، وكذلك افتتاح مسجد الإمام الشافعي بعد الانتهاء من ترميمه بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وافتتاح المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبدأمون رع بمعابد الكرنك بالأقصر، وإعادة فتح مقبرة رمسيس الأول للزيارة بعد ترميمها، وافتتاح مشروع تطوير وترميم معبدإيزيس بمدينة أسوان، وافتتاح المحطة الثانية والثالثة لمشروع تطوير إعادة إحياء «مسار العائلة المقدسة»، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بالمنطقة المحيطة بكنيسة العذراء مريم بسخا بمحافظة كفر الشيخ.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تؤدي إلى الإضرار بسمعة السياحة المصرية.

May be an image of ‎text that says '‎هخورية العربية وناسه مجلس المركز الإعلامی شائعات << توقف العمل بمشروعات بمشر الآثار والترميم فى ظل جائحة كورونا حقائق وزارة السياحة والآثار يرصحيح ونوضح استمرار تنفيذ كافة مشروعات ترمیم الآثار وبناء المتاحف على الرغم تداعيات جائحة كورونا ونشير إلى أنه تم عدد افتتاحعددمن من المشروعات نبينها قاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات بالمتحف القومى للحضارة المصرية وكذلك الانتهاء من مشروع تطویر میدان التحرير فضلآعن افتتاح قصر البارون إمبان بعد الانتهاء من ترميمه مع اتخاذ بعض الإجراءات لدعم السياحة الثقافية فى ظل حةكوونا من خلال إرجاء زيادة أسعار دخول المتاحف والمناطق الأثرية حتى مايو واارة السياحة والاتقان Ûر MALTAR TOURISM‎'‎

المصرى اليوم

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