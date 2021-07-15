أخبار عاجلة

وكيل صحة السويس يترأس الاجتماع الدوري لمدربي الزمالة والمشرفين العلميين -
حملات مكثفة لتحسين المرافق في دسوق -
محافظ أسوان: إنشاء مصنع متكامل للرخام والجرانيت بالمنطقة الصناعية -
تنسيق 2021.. موعد التقدم لامتحان معادلة الدبلومات الفنية للالتحاق بالكليات -
«يا ويلي من حبه».. أحمد العوضي ينشر أجمل لحظاته مع زوجته ياسمين عبدالعزيز -
الجبهة الديمقراطية الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي في سيناء وتعزي مصر -
الولايات المتحدة تتهم إيران في الهجوم على ناقلة نفط قبالة عمان -
كوريا الشمالية تحذر من المناورات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية -
السعودية تستقبل موسم العمرة بـ60 ألف لتر مطهرات وروبوتات (تفاصيل) -
ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

سحب (4104) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة ..(التفاصيل )

Print
سحب (4104) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة ..(التفاصيل ) سحب (4104) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة ..(التفاصيل )

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة المختصة، اليوم الخميس ، من سحب (4104) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك من خلال حملات على الطرق السريعة والفرعية في القاهرة والمحافظات عقب انتهاء المهلة الأخيرة في 30 مارس الماضي، وذلك عقب قرار وزارة الداخلية بعودة العمل بالفترة المسائية في وحدات المرور المختلفة عقب انتهاء المدة المحددة الخاصة بتركيب الملصق الإلكتروني.

وكانت «المصري اليوم» قد نشرت تفاصيل البدء في تطبيق «السحب الإداري» لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكترونى، وهي 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه «المسحوبة» رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى مقابل 150 جنيهًا.

وكانت «الداخلية» قد أعلنت أنه سيتم تطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني بداية من الأول من سبتمبر المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكيل صحة السويس يترأس الاجتماع الدوري لمدربي الزمالة والمشرفين العلميين

وكيل صحة السويس يترأس الاجتماع الدوري لمدربي الزمالة والمشرفين العلميين

حملات مكثفة لتحسين المرافق في دسوق

حملات مكثفة لتحسين المرافق في دسوق

محافظ أسوان: إنشاء مصنع متكامل للرخام والجرانيت بالمنطقة الصناعية

محافظ أسوان: إنشاء مصنع متكامل للرخام والجرانيت بالمنطقة الصناعية

تنسيق 2021.. موعد التقدم لامتحان معادلة الدبلومات الفنية للالتحاق بالكليات

تنسيق 2021.. موعد التقدم لامتحان معادلة الدبلومات الفنية للالتحاق بالكليات