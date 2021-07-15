القبض على 15 تاجر مخدرات وتنفيذ 7322 حكم قضائي بالقليوبية

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واصل ضباط مكتب مكافحة المخدرات في القليوبية الحملات على قرى مركز شرطة طوخ لضبط تجار الصنف، حيث تم شن حملة استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية الأمن، أسفرت عن ضبط عدد من البلطجية وتجار المخدرات وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث المخدرات بشن حملة بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة طوخ استهدفت قرى بدائرة المركز، أسفرت عن ضبط عاطلين بحوزتهما 3 قطع سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية وضبط 15 تاجر مخدرات، بينهم 4 لهم معلومات جنائية، وتحرير 13 قضية مخدرات أخرى والتحفظ على كميات من الأقراص المخدرة والهيروين والحشيش.

كما تم ضبط 5 قطع سلاح أبيض وضبط 2 متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا مشاجرات.

كما تم ضبط 3 مراقبين هاربين وتنفيذ 7322 حكما قضائيا متنوعا وتولت النيابة التحقيق.