قتيل بسبب لحوم العيد..زميله طلب منه رفع سعر الكيلو وعندما رفض طعنه فى صدره

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قررت نيابة الزيتون الجزئية، اليوم الخميس، حبس المتهمين بقتل وإصابة جزار وشقيقه في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على تسعيرة عرض اللحوم بالمحل خاصتهم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

لفظ جزار انفاسه واصيب شقيقه بطعنة نافذة فى الظهر بمنطقة الزيتنون ،تبين من التحريات ان مشادة كلامية نشبت بين الضحية والقاتل "جزار" زميل القتيل ، بسبب قيام المتهم بتعليق لافتة عليها اسعار لحوم أقل من الاسعار التى يضعها القاتل على اللحوم الموجودة فى محله .

اضافت التحريات ان الزبائن توجهت لشراء لحوم الاضحية من المجنى عليه لان اسعاره تناسب الجميع ،توجه اليه المتهم لمعاتبته وطلب منه ان يرفع اسعار اللحوم حتى ياتى اليه المواطنين لشراء لحوم الاضحية منه حتى لا يضيع عليه الموسم .

اكدت التحريات ان شقيق القتيل تدخل فى النقاش ورفض خفض ثمن اللحوم ما دفع ابن المتهم لطعنه فى ظهره وعندما تدخل القتيل لمناصرة شقيقه انهى زميله حياته ،القى القبض على .

قامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الثامنة عشرة من مبادرة «كلنا واحد» لمدة عشرين يوماً، اعتباراً من يوم 30 يونيو الجارى وحتى 20 يوليو القادم 2021م، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع «غذائية استراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية» مستلزمات طبية وقائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تيسيراً على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع عدد 19 من السلاسل التجارية الكبرى «خير زمان – هايبر وان – سبينيس- كارفور – أولاد رجب – عبدالله العثيم – الفرجانى – هايبر الشرق – خير بلدنا – إكسيبشن – الراية – المحلاوى- هايبر الشرقية – هايبر بلس وعيد لبيب– مول القاهرة- كازيون – أوسكار – العابد- أسواق فتح الله» بإجمالى 755 فرعا على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة.