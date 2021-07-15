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محافظ المنوفية يعلن ذبح 30 عجل لتوزيعها على الأولى بالرعاية خلال أيام عيد الأضحى

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محافظ المنوفية يعلن ذبح 30 عجل لتوزيعها على الأولى بالرعاية خلال أيام عيد الأضحى محافظ المنوفية يعلن ذبح 30 عجل لتوزيعها على الأولى بالرعاية خلال أيام عيد الأضحى

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صرح اللواء إبراهيم أبوليمون مخافظ المنوفيه بأن إحدى الجمعيات الخيرية ستقوم بذبح (30) عجل بلدي خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة وذلك تحت رعاية محافظ المنوفية.

وأشار المحافظ بأن عملية التوزيع ستشمل (30) قرية بمختلف مراكز محافظة المنوفية عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سيتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.

كما أوضح أن الجمعية قد أطلقت مشروع صك الأضحية من الأورمان سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية للمساهمة في إدخال الفرحة على المضحى والتأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وتفعيل المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكنية.

المصرى اليوم

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