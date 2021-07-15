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محافظ الغربية يناقش استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

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محافظ الغربية يناقش استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك محافظ الغربية يناقش استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

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ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم في اجتماع موسع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات، استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بتكثيف الحملات المرورية بالشوارع، التواجد الأمني على مدار الساعة، منع التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وعدم السماح بذلك نهائياً، منع وقوف السيارات بجوار المساجد والكنائس وأماكن المتنزهات، مراجعة التراخيص مع ضرورة التواصل المستمر بين غرف عمليات المراكز والمدن والشركات وغرفة العمليات بالمحافظة، مع التأكيد على رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق.

كما أكد المحافظ على إلغاء كافة الأجازات للشركات والخدمات والجهات خلال فترة العيد ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والشركات لحل أي مشكلة تطرأ على الفور، والاستجابة الفورية وتلبية كافة احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة وخاصةً من السلع الغذائية والخدمات الأساسية، مؤكداً على استمرار وتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق مدن ومراكز المحافظة للحد من .

وشدد محافظ الغربية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والالتزام بنسب الإشغال ( ٧٠٪؜) المصرح بها في المطاعم وأماكن الخدمات والمتنزهات، كما تم التأكيد على المنع النهائي لتقديم الشيشة بالمقاهي.

كما وجه الدكتور رحمي وكيل وزارة الطب البيطري بضرورة المرور المستمر على المجازر للتأكد من نظافتها ومدى استعدادها لاستقبال عمليات الذبح، ذلك إلى جانب استمرار فتح المجازر طوال أيام العيد مع توافر الأطباء البيطريين بالمجازر مع استمرار منع الذبح خارج المجازر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع من يخالف ذلك، بجانب تقديم خدمة الذبح بالمجان داخل المجازر لجميع المواطنين.

وفي سياق آخر، وجه المحافظ مديرية بتوفير كافة السلع الغذائية وخاصة اللحوم وتوافرها بكثرة لتجنب رفع أسعارها، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع عمليات رفع الأسعار في العيد والتأكد من صلاحية المنتجات والسلع.

واخْتُتِمَ الاجتماع بالتأكيد على تطهير المساجد الكبرى المصرح بقيام صلاة العيد بها والبالغ عددها ٣ آلاف مسجد مع الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية، ذلك إلى جانب رفع حالة الاستعدادات القصوى بالإسعاف، الحماية المدنية والنجدة لتجنب المشكلات المفاجئة وسرعة التعامل معها.

المصرى اليوم

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