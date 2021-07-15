كاف يرجح فوز الأهلي بلقب الأميرة العاشرة أمام كايزر تشيفز في نهائي الأبطال .. صور

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الأهلي يواجه كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل على أرض ملعب ستاد محمد الخامس بالمغرب، وقبل المواجهة الحاسمة والمرتقبة بيومين، نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم صورة مثيرة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجاءت الصورة التي نشرها موقع «كاف»، تجمع بين محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ولاعب الفريق الجنوب أفريقي، كازير تشيفز، يتوسطهما كاس البطولة، ولكن الصورة كانت وكأن الكأس يميل لحارس الأهلي بشكل أقرب عن لاعب الفريق المنافس .