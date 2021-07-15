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كاف يرجح فوز الأهلي بلقب الأميرة العاشرة أمام كايزر تشيفز في نهائي الأبطال .. صور

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كاف يرجح فوز الأهلي بلقب الأميرة العاشرة أمام كايزر تشيفز في نهائي الأبطال .. صور كاف يرجح فوز الأهلي بلقب الأميرة العاشرة أمام كايزر تشيفز في نهائي الأبطال .. صور

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الأهلي يواجه كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل على أرض ملعب محمد الخامس بالمغرب، وقبل المواجهة الحاسمة والمرتقبة بيومين، نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم صورة مثيرة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجاءت الصورة التي نشرها موقع «كاف»، تجمع بين محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ولاعب الفريق الجنوب أفريقي، كازير تشيفز، يتوسطهما كاس البطولة، ولكن الصورة كانت وكأن الكأس يميل لحارس الأهلي بشكل أقرب عن لاعب الفريق المنافس .

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي أن الفريق جاهز لنهائي دوري أبطال إفريقيا
وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي اليوم الخميس : «نحترم تماماً فريق كايزر تشيفز، ونرفض أي محاولات للتقليل منه لمجرد أنه لم يحصل من قبل على بطولة دوري أبطال إفريقيا» .


وتابع: «وصول فريق كايزر تشيفز لنهائي دوري أبطال إفريقيا وعلى حساب فرق كبيرة آخرها الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة يؤكد أن بطل جنوب إفريقيا قوي، ويقدم كرة جماعية، ولديه طموح هو الآخر من أجل حصد اللقب للمرة الأولى» .

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