هشام معمر .. معلق فلسطيني يخطف قلوب المصريين ولجنة التحكيم في مسابقة «On Time Sports»

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نشرت صفحة سفارة دولة فلسطين في مصر منشوراً لدعم هشام معمر الشاب الفلسطيني الذي يشارك في مسابقة «أنت المعلق» التي تنظمها قناة

On Time Sports

وكتبت صفحة السفارة الفلسطينية: «نجح المعلق الفلسطينى الشاب هشام معمر في انتزاع العلامة الكاملة خلال مشاركته في مسابقة»أنت المعلق«التي تنظمها قناة On Time Sports».

هشام معمر في مسابقة اون سبورت

وتابعت: «لغته السليمة واختياره للألفاظ والمفردات اللغوية القوية ودراسته للدوري المصري أظهرت موهبته ولاقت إشادة كبير من محللي المسابقة».

هشام معمّر الذي يدرس اختصاص الإعلام والاتصال الجماهيريّ في جامعة الأزهر وسط قطاع غزّة فاز بلقب أصغر معلّق رياضيّ في فلسطين، وهو بعمر الـ14 إثر فوزه بمسابقة «وتر» للمواهب خلال عام 2012، وكان قبل ذلك قد سجّل قد عمل كمعلق رياضيّ لسنتين ، وانتهى التصويت في مسابقة أنت المعلق مساء أمس الأربعاء الموافق ١٤ يوليو .

وكتب هشام معمر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أسجلُ اليوم صدارةً للمجموعة والتأهل رسمياً للمرحلة القادمة

وتابع موجهاً حديثه للجمهور المصري والفلسطيني: «فبعد العلامة الكاملة من لجنة التحكيم، كان التأكيدُ اليوم على النجاح بأصواتكم ودعمكم الذي لا يُقدر بثمن» .

كان المعلق الفلسطيني نجح في انتزاع العلامة الكاملة خلال مشاركته في مسابقة «أنت المعلق» التي نظمتها قناة On Time Sports.

وأكد معمر خلال برنامج «مساء On Time» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبى إنه يتمنى التعليق على مباريات الدورى المصري خلال الفترة المقبلة .

ومنح الناقد الرياضي حسن المستكاوى ونجم النادي الأهلي محمد فضل والمعلق بلال علام المعلق الشاب العلامة الكاملة 10- 10 .

وقال المستكاوى: «رغم انتمائى لجيل آمن بالقومية العربية إلا أننى سأقيم من دون تأثير ذلك على شعورى تجاهه قبل أن يصفق له».

كما كال محمد فضل و بلال علام المديح في هشام معمر على تمكنه ومعرفته بأسماء اللاعبين في الدوري المصري وقدرته على صناعة تعليق جذاب للمشاهدين .

وتذيع قناة أون تايم سبورتس من خلال التردد الجديد « .. 11861 معدل الترميز 27500.. » مباريات الدوري المصري بشكل حصري

وقامت مجموعة قنوات ON.. أون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها .



وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات الدوري المصري .

وتعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت .