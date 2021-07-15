أخبار عاجلة

وكيل صحة السويس يترأس الاجتماع الدوري لمدربي الزمالة والمشرفين العلميين -
حملات مكثفة لتحسين المرافق في دسوق -
محافظ أسوان: إنشاء مصنع متكامل للرخام والجرانيت بالمنطقة الصناعية -
تنسيق 2021.. موعد التقدم لامتحان معادلة الدبلومات الفنية للالتحاق بالكليات -
«يا ويلي من حبه».. أحمد العوضي ينشر أجمل لحظاته مع زوجته ياسمين عبدالعزيز -
الجبهة الديمقراطية الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي في سيناء وتعزي مصر -
الولايات المتحدة تتهم إيران في الهجوم على ناقلة نفط قبالة عمان -
كوريا الشمالية تحذر من المناورات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية -
السعودية تستقبل موسم العمرة بـ60 ألف لتر مطهرات وروبوتات (تفاصيل) -
ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

التوقف عنها فورًا.. "جونسون" تسحب 6 منتجات للوقاية من الشمس

Print
التوقف عنها فورًا.. "جونسون" تسحب 6 منتجات للوقاية من الشمس التوقف عنها فورًا.. "جونسون" تسحب 6 منتجات للوقاية من الشمس
بها مادة تسبب السرطان.. وتحذير شديد للمستهلكين

التوقف عنها فورًا..

سحبت شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية للأدوية، ستة من منتجاتها الخاصة بالوقاية من الشمس (نيتروجينا وأفينو) من متاجر في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مادة البنزين الكيميائية التي يحتمل أن تكون مسببة للسرطان، في بعض العينات.

توقفوا عن استخدامها فورًا

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن شركة "جونسون آند جونسون"، الأربعاء، أنه يجب على المستهلكين التوقف عن استخدام واقيات الشمس المكونة من ستة أنواع تحت اسم (نيتروجينا وأفينو) والتخلص منها، باستثناء نيتروجينا للبشرة الرطبة.

وقالت إنها تقوم أيضًا بإخطار الموزعين وتجار التجزئة بالتوقف عن بيع المنتجات والاستعداد لإعادتها.

مادة البنزين

وأكدت الشركة، التي تتخذ من مدينة نيو برونزويك بولاية نيوجيرسي مقرًّا لها، أنها لا تستخدم البنزين في تصنيع بخاخات واقيات الشمس، وتحقق في سبب احتوائها على هذه المادة المسرطنة.

الشركة على اتصال مع دول أخرى

وقال المتحدث باسم "جونسون آند جونسون": إن الشركة على اتصال مع الهيئات التنظيمية في دول أخرى بشأن هذه القضية.

ولم تذكر جونسون آند جونسون عدد الزجاجات التي تأثرت بالمادة المسرطنة والنسبة الدقيقة التي احتوتها من البنزين؛ على الرغم من أنها قالت إن المستويات منخفضة ولا يتوقع أن تسبب مشاكل صحية.

وكانت الشركة قد دفعت تعويضات بملايين الدولارات في قضايا تتعلق ببودرة التلك التي تنتجها منذ عشرات السنين، وصلة ذلك بالإصابة بسرطان المبيض.

ويأتي الاستدعاء الأخير بعد يومين من تحذير السلطات الصحية الأمريكية من "ازدياد خطر" الإصابة باضطراب عصبي نادر، لدى أشخاص تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لكورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
احتفالية لتوقيع كتاب "مرافئ على ضفاف الكلمة" وتكريم الأديب حمد القاضي

احتفالية لتوقيع كتاب "مرافئ على ضفاف الكلمة" وتكريم الأديب حمد القاضي

تاكيدًا لـ"سبق".. الهلال الأحمر يباشر حادثًا تسبب بـ 20 إصابة على طريق السليل- الأفلاج

تاكيدًا لـ"سبق".. الهلال الأحمر يباشر حادثًا تسبب بـ 20 إصابة على طريق السليل- الأفلاج

فيفاء.. "لجنة" تقف على انهيار "الحزام".. والبلدية تواصل معالجة الأضرار

فيفاء.. "لجنة" تقف على انهيار "الحزام".. والبلدية تواصل معالجة الأضرار

"الفيصل" يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية.. في أولمبياد طوكيو2020

"الفيصل" يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية.. في أولمبياد طوكيو2020