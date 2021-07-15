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بقنبلة يدوية.. يمني يُنهي خلافًا عائليًّا بمأساة مروعة

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بقنبلة يدوية.. يمني يُنهي خلافًا عائليًّا بمأساة مروعة بقنبلة يدوية.. يمني يُنهي خلافًا عائليًّا بمأساة مروعة
لحظة وصول الشرطة لتنفيذ حكم قضائي لصالح الزوجة

بقنبلة يدوية.. يمني يُنهي خلافًا عائليًّا بمأساة مروعة

في مأساة مروعة، أنهى زوج يمني خلافًا عائليًّا باستخدام قنبلة يدوية فقتل زوجته وطفلته ذات الـ5 سنوات، وأصاب نفسه وشقيق زوجته في العاصمة صنعاء.

وحسب وسائل إعلام يمنية، قتلت الدكتورة منيرة الحداد طبيبة أسنان، مع ابنتها جوري، وأصيب شقيقها، بعد قيام زوجها، مساء الثلاثاء، برمي قنبلة يدوية عليهما، وعلى إثرها فارقت مع ابنتها الحياة على الفور.

وحسب موقع "يمني برس"، ذكر مركز شرطة الحثيلي في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، أن المتهم تركي سليمان عبده الحداد (38 عامًا)، قام بتفجير قنبلة على نفسه ومعه ابنته جوري، وزوجته منيرة محمد قايد الحداد (38 عامًا)، وصهره عبدالعزيز محمد قايد الحداد (40 عامًا)؛ وذلك عند وصول زوجته وأخيها مع أفراد من الشرطة لتنفيذ حكم قضائي بتسليم الأطفال لوالدتهم.

وأوضح مركز الشرطة أنه نتج عن انفجار القنبلة مقتل الأم وابنتها، واصابة صهره بشظايا في رجليه، وإصابة المتهم بكسر في ساقه اليسرى.

وأكد أنه تم نقل المتهم المصاب إلى المستشفى تحت الحراسة المشدّدة، حتى يتم إحالته للإجراءات القانونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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