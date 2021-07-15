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"عقارات الدولة" تعلن جاهزية المجمع الحكومي لاستضافة المشاركين بالحج

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"عقارات الدولة" تعلن جاهزية المجمع الحكومي لاستضافة المشاركين بالحج "عقارات الدولة" تعلن جاهزية المجمع الحكومي لاستضافة المشاركين بالحج
قالت: نعمل وفق آليات تسهم في تحقيق الاستدامة والكفاءة عبر تطبيق أفضل ممارسات الجودة

أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة، جاهزية مجمع الدوائر الحكومية بحمي المشاعر لاستضافة القطاعات الحكومية المشاركة في تنظيم حج هذا العام 1442هـ، وأوضحت أنها تعمل على إدارة عقارات الدولة ومنها المجمع الحكومي، وفق آليات تسهم في تحقيق الاستدامة والكفاءة عبر تطبيق أفضل ممارسات الجودة؛ بهدف الاستخدام الأمثل وضمان سلامة العقار، إضافة إلى إطالة عمر المباني وترشيد استخدام الطاقة، وذلك في إطار رسالتها حيال الحفاظ على عقارات الدولة ورفع جودتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، وبما يحقق دعم أهداف رؤية 2030 حيال رفع كفاءة الإنفاق، وأشارت الهيئة إلى أن المجمع يعتبر نموذجاً مثالياً لتصميمه المميز وبنائه بأفضل المواصفات الفنية والتقنية، وموقعه الجغرافي القريب من المشاعر المقدسة، والذي يقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1,150 مليون متر مربع، ويضم 49 مبنى، ويتسع لقرابة 10 آلاف موظف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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