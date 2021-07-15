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ذروة "تروية".. "المسند": الحالة الممطرة مستمرة ليومها الثاني ومفاجآت مبهجة

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قال: السعوديون والعمانيون واليمنيون والإماراتيون أعينهم على السماء لمتابعتها

ذروة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة #تروية المطرية مستمرة ليومها الثاني، ومتوقع اليوم أن يكون تركيزها على أجزاء من #عمان و#اليمن و#الربع_الخالي، وكذلك مرتفعات #جازان و#عسير.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن يبدأ نشاطها على جنوب # مطلع الأسبوع القادم، وذروتها في منتصفه تقريبًا، والتغيرات واردة".

وتابع: "السعوديون والعمانيون واليمنيون والإماراتيون أعينهم على السماء خلال هذه الأيام لمتابعة ومراقبة حالة #تروية المطرية الصيفية المميزة، والتي من المتوقع أن تجلب -بإذن الله تعالى- أمطارًا غزيرة على نواحٍ متفرقة من النصف الجنوبي لجزيرة العرب، وتخفض درجة الحرارة بشكل ملموس.

وأشار إلى أن النماذج المناخية تتنبأ بمفاجآت مبهجة حيال حالة #تروية المطرية؛ إذ قد تصل الأمطار إلى مناطق ومدن لا تبلغها عادة في فصل #الصيف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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