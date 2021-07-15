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شاهد.. مصرع 5 أشقاء سعوديين وأمهم في تصادم مروع بالأردن

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لحقت بهم عاملة آسيوية وأصيب 4.. تعامل من فرق الإنقاذ وتحقيق

شاهد.. مصرع 5 أشقاء سعوديين وأمهم في تصادم مروع بالأردن

توفيت عائلة سعودية مكونة من 5 أشقاء ووالدتهم، بالإضافة لعاملة آسيوية، في حادث سير مروع وقع على طريق معبر جابر الحدودي شمال محافظة المفرق الأردنية، بينما أصيب 4 آخرون.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني: إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق، تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق جابر الدولي، نتج عنه وفاة ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأشار المستشار والمحلل السياسي والأمني الأردني محمد الملكاوي، إلى أن الحادث وقع يوم أمس الأربعاء، والمتوفون خمسة أشقاء أعمارهم 13 و15 و23 و7 و21 ووالدتهم، إضافة إلى عاملة آسيوية.

ونقلت فرق الإسعاف المتوفين إلى مستشفى المفرق الحكومي، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

شاهد.. مصرع 5 أشقاء سعوديين وأمهم في تصادم مروع بالأردن

شاهد.. مصرع 5 أشقاء سعوديين وأمهم في تصادم مروع بالأردن

شاهد.. مصرع 5 أشقاء سعوديين وأمهم في تصادم مروع بالأردن

شاهد.. مصرع 5 أشقاء سعوديين وأمهم في تصادم مروع بالأردن

شاهد.. مصرع 5 أشقاء سعوديين وأمهم في تصادم مروع بالأردن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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