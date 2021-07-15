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جامعة بنها: حريصون على الاستثمار في المعرفة وتحويلها إلى ثروة اقتصادية
-
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:02 مساءً
بالأسماء.. تشكيل أمانة جديدة لحزب المؤتمر في شمال سيناء
-
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:02 مساءً
واشنطن تندد باعتداءات طالبان في أفغانستان
-
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:02 مساءً
فرنسا تعلن مشاركة دولية واسعة في المؤتمر الدولي لدعم لبنان
-
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:02 مساءً
بينيت: خلاف نتنياهو مع الأردن لم يكن له داع
-
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:56 مساءً
الشباب يواصل تحضيراته لانطلاق الموسم بتمارين تكتيكية ومناورة فنية
-
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:54 مساءً
"توكلنا": حالة "معفي" تظهر لمن لديه استثناء مسبق من "الصحة" بعدم أخذ اللقاح
-
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:54 مساءً
وزيرا السياحة والطيران يبحثان آليات تحفيز الحركة داخليا وخارجيا
-
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:48 مساءً
عمرو حسن: «الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطن من قبل ولادته»
-
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:48 مساءً
خبيرة تغذية: السهر يؤثر سلباً على خصوبة المرأة
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:48 مساءً
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زي فيلم "كدا رضا" ٣ توائم كنا هنموت اول ما تولدنا ????امي أغم عليها بسببنا????
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فيديو اليوم السابع
الخميس 15 يوليو 2021 11:47 صباحاً
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