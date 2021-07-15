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أحمد أمين ينضم لقناة مدرستنا بموسم جديد من «الفاميليا»

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أحمد أمين ينضم لقناة مدرستنا بموسم جديد من «الفاميليا» أحمد أمين ينضم لقناة مدرستنا بموسم جديد من «الفاميليا»

لاقتراحات اماكن الخروج

ينضم الفنان والكوميديان أحمد أمين لقناة مدرستنا التعليمية بموسم جديد من برنامج الفاميليا، الذي تذاع أولى حلقاته قريبا، وهو برنامج يستهدف الأسرة المصرية والأطفال.

وكشف أحمد أمين عن أفكار برنامج الفاميليا الذي قدمه بعدما أصبح أبا ويشعر بمشاكل الآباء، والعلاقات داخل الأسرة التي تطلبت كثيرا من التوضيح.

وأوضح أنه شعر بالحاجة لوجود برنامج يعيد الترابط بين الأسرة، مشيرا إلى أن الموسم الجديد من البرنامج مختلف تماما عن السابق، وسيظهر تغيير كبير في «الفورمات» ليناسب طريقة طرح قضايا جديدة.

وقال أمين في تصريحات لبرنامج «جروب الماميز»، المذاع على قناة مدرستنا، وتقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين، إن جروبات الماميز موسوعة بالنسبة له ويطلب من زوجته الاطلاع عليها دائما للحصول على أي معلومات تخص أبناءه وتعليمهم، ويحصل منه على أفكار لبرنامجه.

ووعد بأن الموسم الجديد من برنامج الفاميليا سيكون مجهدا بالنسبة له، لكنه سيشهد تطويرا كبيرا في موضوعاته وطريقة التصوير، متمنيا أن يكون تأثيره أكبر.

المصرى اليوم

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