أحمد أمين ينضم لقناة مدرستنا بموسم جديد من «الفاميليا»

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ينضم الفنان والكوميديان أحمد أمين لقناة مدرستنا التعليمية بموسم جديد من برنامج الفاميليا، الذي تذاع أولى حلقاته قريبا، وهو برنامج يستهدف الأسرة المصرية والأطفال.
وكشف أحمد أمين عن أفكار برنامج الفاميليا الذي قدمه بعدما أصبح أبا ويشعر بمشاكل الآباء، والعلاقات داخل الأسرة التي تطلبت كثيرا من التوضيح.
وأوضح أنه شعر بالحاجة لوجود برنامج يعيد الترابط بين الأسرة، مشيرا إلى أن الموسم الجديد من البرنامج مختلف تماما عن السابق، وسيظهر تغيير كبير في «الفورمات» ليناسب طريقة طرح قضايا جديدة.
وقال أمين في تصريحات لبرنامج «جروب الماميز»، المذاع على قناة مدرستنا، وتقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين، إن جروبات الماميز موسوعة بالنسبة له ويطلب من زوجته الاطلاع عليها دائما للحصول على أي معلومات تخص أبناءه وتعليمهم، ويحصل منه على أفكار لبرنامجه.
ووعد بأن الموسم الجديد من برنامج الفاميليا سيكون مجهدا بالنسبة له، لكنه سيشهد تطويرا كبيرا في موضوعاته وطريقة التصوير، متمنيا أن يكون تأثيره أكبر.