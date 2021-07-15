ضبط 3.3 طن لانشون غير صالح للاستخدام الآدمي في حملة بالقليوبية

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تمكنت حملة تموينية شنتها مباحث ومديرية التموين في القليوبية استعدادا لعيد الاضحى المبارك لضبط الأسواق والمعروض في محلات بيع السلع من ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية عثر بها على 3.3 طن لانشون بدون بيانات انتاج أو صلاحية وغير صالح للاستخدام الادمى، وضبط محل شهير لتجهيز الوجبات به لحوم غير صالحة للاستخدام وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مباحث التموين تفيد قيام حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين بالقليوبية لضبط الأسواق والمعروض في المحلات قبيل عيد الاضحى المبارك اسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية عثر بها على 3.3 طن لانشون معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وضبط مطعم شهير لتجهيز الوجبات به 1.42 طن مفروم لحوم ومقطعات لحوم بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للحملة تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

كما تم تمكنت الحملة من ضبط مخبز بلدى استولت صاحبته على مبلغ 54٫677 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات الدقيق البلدى إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.