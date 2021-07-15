تحريز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمنيا (صور)

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شكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة اللواء ياسر عبدالعزيز، رئيس المركز، حملات لمباشرة الدور الرقابي على الاسواق، ومحال الجزارة، لضبط الاسعار، والتصدي لعمليات الذبح خارج المجازر المعتمدة «السلخانات».

وأسفرت إحدى هذه الحملات عن ضبط كميات من اللحوم المتنوعة «بلدي وماعز»، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تبين ذبحها خارج مجزر معتمد «سلخانة»، وتم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحررت الحملة الرقابية سبعة محاضر مخالفات أخرى، لعدم وجود شهادات صحية.

وأشار الدكتور أحمد رشاد، سكرتير الوحدة الم-حلية لمركز المنيا، أن الحملة ضمت عضو من الوحدة المحلية لمدينة المنيا، وعضو من ادارة البيئة بالوحدة المحلية، وعضو من ادارة الطب البيطري، بجانب ممثلي مباحث التموين وادارة التموين.

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