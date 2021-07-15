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"الصدر" يعلن عدم مشاركته بالانتخابات التشريعية القادمة في العراق

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"الصدر" يعلن عدم مشاركته بالانتخابات التشريعية القادمة في العراق "الصدر" يعلن عدم مشاركته بالانتخابات التشريعية القادمة في العراق
حذر من تداعيات تكرار ما وصفه بـ"السيناريو الأفغاني والسوري"

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الخميس، عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة، مُرجعًا هذا القرار إلى "المحافظة على ما تبقى من العراق".

وقال "الصدر" إنه "بريء ممن يدعون الانتماء إلى تياره في الحكومتين الحالية والمقبلة"، مؤكداً "ضرورة أن يخضع الجميع للمحاسبة".

وحذر زعيم التيار الصدري في العراق، خلال خطاب مفاجئ، من تداعيات تكرار ما وصفه بـ"السيناريو الأفغاني والسوري في العراق".

ويشهد العراق الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل. وكانت كتلة "سائرون" التي يتزعمها "الصدر"، قد فازت بالانتخابات التشريعية عام 2018 وحصلت على 54 مقعداً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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