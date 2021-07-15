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تسجيل 12 وفاة و 562 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن
-
الأحد 01 أغسطس 2021 09:59 مساءً
النيابة: نصف مليون غرامة لمن لا يفصح عن زياراته للدول الموبوءة
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:58 مساءً
محافظ بورسعيد يتفقد مخيم الإيواء العاجل بمعسكر الكشافة
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:51 مساءً
«صحة تنزانيا» تكرم فريق القافلة الطبية لجامعة أسوان
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:50 مساءً
بنك مصر: المحافظ الإلكترونية وصل عددها لـ1.2 مليون محفظة
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:50 مساءً
«زي النهارده».. وفاة الممثل والمخرج أحمد توفيق 1 أغسطس 2005
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:50 مساءً
بنك مصر: نسعى إلى زيادة التعامل اللا نقدي
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:50 مساءً
بدء أعمال الرفع المساحي للخطوط الرئيسية للصرف الصحي بمدينة القرنة في الأقصر
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الأحد 01 أغسطس 2021 09:50 مساءً
الإسماعيلي يستعد لبيراميدز بثنائية في الطائي السعودي
-
الأحد 01 أغسطس 2021 09:48 مساءً
علي ماهر يرفض تجميد عمر كمال عبد الواحد
-
الأحد 01 أغسطس 2021 09:48 مساءً
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أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الكيمياء
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 15 يوليو 2021 11:33 صباحاً
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