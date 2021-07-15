1000 مدعو يحضرون حفل إفتتاح دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو

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قد لا يتجاوز عدد المدعوين باستثناء الرياضيين، الذين سيحضرون حفل افتتاح طوكيو 2020 في استاد طوكيو الأولمبي ألف شخص وفقا لمصادر لم تحددها وكالة (كيودو) اليابانية.وستكون هذه المجموعة من الأشخاص في الأساس ضيوفا (VIP)، وسيكونون الوحيدين الذين سيحضرون الفعالية شخصيا في الاستاد الأولمبي، الذي يتسع لـ68 ألف شخص، وفقا للمصادر المذكورة أعلاه.

وأشار متحدث باسم اللجنة المنظمة إلى أنه لا يمكنه تأكيد عدد الضيوف، الذين سيحضرون الفعالية العالمية المقررة يوم 23 من الشهر الجاري، في الوقت الحالي.

ومن بين الأشخاص الذين سيتواجدون في الاستاد إمبراطور اليابان، ناروهيتو، الذي سيعلن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين، إلى جانب السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، كما أكد البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي.

وبعد حظر استقبال جمهور من خارج اليابان بسبب الوباء، قررت اللجنة المنظمة في 8 يوليوالجاري أيضا، أن المسابقات الرياضية في طوكيو وفي المحافظات المجاورة، مثل كاناجاوا وسيتاما وتشيبا، ستكون دون جمهور في ظل زيادة حالات الإصابة بـ (كوفيد-19).

وتم اتخاذ قرار حظر وجود جمهور في طوكيو، بعد وقت قصير من الإعلان عن تطبيق حالة طوارئ صحية جديدة، بسبب تفشي (كوفيد-19) في العاصمة، والتي ستتزامن مع الاحتفال بدورة الألعاب.