صبى يقتل صديق عمره ..سدد له طعنة أصابت احشاءه فى المطرية

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أنهى صبى ،16 سنة حياة صديقه 18 سنة ،تبين من التحريات ان مشادة كلامية نشبت بين الصديقين فى منطقة المطرية ،تطورت لمشاجرة استل فيها المتهم مطواه من ملابسه وسدد بها طعنة فى صدر الضحية اودت بحساته فى الحال ،تم ضبط المتهم واعترف بالواقعة .

تلقي ضباط قسم شرطة المطرية ، إشارة من عمليات النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وعثرعلى جثة شاب 18 عاما، بها طعنة نافذة بالصدر وكشفت التحريات بنشوب مشادة كلامية بين المتوفى وبين صديقه 16 سنة، استل المتهم سلاح أبيض "مطواة" وتعدى علي المجني عليه وفارق الحياة قبل اسعافه.