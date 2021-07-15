بريطانيا.. موجة كورونا الجديدة تضغط على مقدمي الخدمات الصحية

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قالت: في مانشستر فتحت المستشفيات عنابر كوفيد-19 إضافية

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن موجة كورونا الجديدة تضغط على مقدمي الخدمات الصحية في بريطانيا؛ حيث تبحث المستشفيات عن متطوعين لمعالجة مرضى كوفيد-19؛ فيما تلغي أخرى العمليات الجراحية.

وكشفت الصحيفة أن صندوق "بارتس هيلث" في لندن يبحث عن متطوعين من بين موظفيه يكونون على استعداد لإعادة نشرهم للمساعدة في علاج مرضى كوفيد في الأسابيع المقبلة. كما تم إبلاغ العاملين في مستشفى لندن الملكي التابع للصندوق، بأنه يمكن نقل مرضى كوفيد من مستشفيات لندن إلى المستشفيات المجاورة إذا استمرت أعداد الإصابات في الارتفاع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة في مواجهة أعداد متزايدة من حالات الاستشفاء بكورونا.

ففي مانشستر، فتحت المستشفيات عنابر كوفيد-19 إضافية وتقوم بنقل المرضى بين المستشفيات لمحاولة الحفاظ على طاقتها الاستيعابية؛ وفق "روسيا اليوم".

أما في الشمال الشرقي، فأخبر صندوق مؤسسة مستشفيات "نيوكاسل أبون تاين"، الموظفين بأنه ألغى بعض العمليات الأسبوع الماضي مع توقع إلغاء المزيد في الأيام المقبلة.

هذا وقد سجلت بريطانيا يوم أمس الأربعاء، أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ 15 يناير، بلغت 42302، نُقل منها 3110 مرضى إلى المستشفيات بزيادة 45% عن الأسبوع الماضي.