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علق الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، على لقاء الرئيس السيسي مع رئيس شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في بحث واستكشاف البترول، قائلًا: «قد يستغرب المواطن العادي من قيام رئيس أهم دولة عربية باستقبال مدير شركة، لكن أباتشي من أفضل شركات التنقيب والبحث عن النفط في العالم والأولى في مصر».

وأضاف «عبدالفتاح» خلال لقاء ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة «صدى البلد»، الخميس، أنّ مسألة الطاقة أحد أبرز انجازات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية لديها وعيًا كبيرًا بأهمية الطاقة، وذلك جعلنا نتحول من دولة مستوردة للطاقة إلى دولة لديها اكتفاء ذاتي، وأصبحنا ممرًا استراتيجيًا لنقل الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا.

وأردف الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، «أنه فيما يتعلق بالبترول كنا منذ أشهر قليلة، نستورد البترول لاستكمال احتياجاتنا من النفط لكن الآن حققنا الاكتفاء الذاتي، فأصبح لدينا فائض في الغاز، وهذا يعود إلى الوعي الشديد لدي القيادة السياسية، إلى جانب ترسيم الحدود البحرية».

وأكد «عبدالفتاح» أن شركات البترول لا تُقبل على الاستثمار والعمل في أي دولة إلا بعدما تطمئن من قيام تلك الدولة بترسيم حدودها وفقًا لاتفاقيات دولية، والتأكد من عدم وجود خلافات مع دول الجوار، ومدى قدرة الدولة على حماية الشركة ومعداتها أثناء عملها بالتنقيب، مضيفًا أنّ الرئيس السيسي طوّر البحرية وأقام القواعد العسكرية لحماية أمن مصر، والمشروعات التنموية لاسيما المتعلقة بالتنقيب عن الغاز في المتوسط.