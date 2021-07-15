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الفائز بنوبل للسلام يتسلم جائزة «لوريل الأولمبية» في افتتاح أوليمبياد طوكيو

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الفائز بنوبل للسلام يتسلم جائزة «لوريل الأولمبية» في افتتاح أوليمبياد طوكيو الفائز بنوبل للسلام يتسلم جائزة «لوريل الأولمبية» في افتتاح أوليمبياد طوكيو
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس، أن الفائز بجائزة نوبل للسلام محمد يونس، من بنجلادش، سيحصل على جائزة لوريل الأولمبية.


«لوريل» هي جائزة مرموقة أنشأتها اللجنة الأولمبية الدولية لتكريم الإنجازات الفردية المتميزة، في الحفل الافتتاحي لأولمبياد طوكيو المقرر إقامته 23 الجاري.

وسيكون يونس (81عاما) ثاني متلقي لجائزة لوريل، وهو تقليد جديد بدأته اللجنة الأولمبية في أولمبياد ريو 2016، عندما كرمت العداء الكيني السابق كيب كينو.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن جائزة لوريل مخصصة لتكريم «الأفراد المتميزين لإنجازاتهم في التعليم، الثقافة، التنمية والسلام من خلال الرياضة».

وحصل يونس، وهو مستثمر في المجال الاجتماعي ومصرفي وخبير اقتصادي، على جائزة نوبل للسلام في 2006، لريادته في مفاهيم الإقراض الصغير والتمويل الصغير.

وقال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إن يونس كان «مصدرا للإلهام لنا جميعا».

وأضاف «ساعد الرياضيين في تطوير حياتهم المهنية بعد الرياضة ليصبحوا رواد أعمال مسؤولين اجتماعيا ويشاركنا في رؤيتنا حول كيفية مساهمة الرياضة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».

وأضاف «على وجه التحديد، مع باريس 2024، فهو يساعد في بناء نموذج جديد للأولمبياد مع الحد الأدنى من التأثير على الكوكب وأقصى تأثير على شعب البلد المستضيف».

المصرى اليوم

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