ضبط مصنع لإنتاج طعام الكلاب بدون ترخيص في بنها

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شنت إدارة تموين مركز ومدينة بنها حملات مكبرة على أماكن بيع وتوزيع اللحوم بمناسبة عيد الاضحي المبارك تم خلال الحملة التحفظ على 2طن علف مستورد للكلاب مجهول المصدر ولحوم منتهية الصلاحية بعدد من محال الجزارة والمطاعم الشهيرة وتم تحرير محاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وتولت النيابة التحقيق.

قال المهندس عربى عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية انة تم شن حملات مستمرة لمراقبة الأسواق والمنتجات حيث وردت معلومات مفادها بأن أحد المصانع بمركز بنها يقوم بإنتاج علف طعام الكلاب الولف مجهول المصدر وبدون ترخيص فتوجهت حملة مكبرة وتم ضبط المصنع ووجد أنه يعمل بدون ترخيص وتم ضبط 2 طن و50 كيلو علف طعام كلاب مجهول المصدر داخل 205 عبوه بلاستك مدون عليها بيانات باللغه الاجنبيه وتم التحفظ على المضبوطات.

كما تم ضبط مطعم شهير بمدينة بنها يقوم بتقديم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وضبط جزار يقوم بعرض لحوم منتهية الصلاخية كما تم ضبط 9 جزارين بمدينة ومركز بنها لضبط لحوم في محلاتهم زبحت خارج المجازر الحكومية.

كما تم ضبط 2 مخبز سياحى يعمل بدون ترخيص وتحرير 6 محاضر لمحلات بدون ترخيص وشهادات صحية و4 محاضر لمستودعات غاز مغلقه و4 مخابز بلدية تقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.