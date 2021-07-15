أخبار عاجلة

محافظ بورسعيد يتفقد مخيم الإيواء العاجل بمعسكر الكشافة -
«صحة تنزانيا» تكرم فريق القافلة الطبية لجامعة أسوان -
بنك مصر: المحافظ الإلكترونية وصل عددها لـ1.2 مليون محفظة -
«زي النهارده».. وفاة الممثل والمخرج أحمد توفيق 1 أغسطس 2005 -
بنك مصر: نسعى إلى زيادة التعامل اللا نقدي -
بدء أعمال الرفع المساحي للخطوط الرئيسية للصرف الصحي بمدينة القرنة في الأقصر -
الإسماعيلي يستعد لبيراميدز بثنائية في الطائي السعودي -
علي ماهر يرفض تجميد عمر كمال عبد الواحد -
الكنيسة القبطية تنعى «شهداء سيناء»: «دمائهم النفيسة لن تذهب سدى» -
الثقافي الكوري ينظم مهرجان الكي بوب.. وعروض لفرقة «بي تي إس» الشهيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

ضبط مصنع لإنتاج طعام الكلاب بدون ترخيص في بنها

Print
ضبط مصنع لإنتاج طعام الكلاب بدون ترخيص في بنها ضبط مصنع لإنتاج طعام الكلاب بدون ترخيص في بنها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة تموين مركز ومدينة بنها حملات مكبرة على أماكن بيع وتوزيع اللحوم بمناسبة عيد الاضحي المبارك تم خلال الحملة التحفظ على 2طن علف مستورد للكلاب مجهول المصدر ولحوم منتهية الصلاحية بعدد من محال الجزارة والمطاعم الشهيرة وتم تحرير محاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وتولت النيابة التحقيق.

قال المهندس عربى عبدالحليم وكيل وزارة بالقليوبية انة تم شن حملات مستمرة لمراقبة الأسواق والمنتجات حيث وردت معلومات مفادها بأن أحد المصانع بمركز بنها يقوم بإنتاج علف طعام الكلاب الولف مجهول المصدر وبدون ترخيص فتوجهت حملة مكبرة وتم ضبط المصنع ووجد أنه يعمل بدون ترخيص وتم ضبط 2 طن و50 كيلو علف طعام كلاب مجهول المصدر داخل 205 عبوه بلاستك مدون عليها بيانات باللغه الاجنبيه وتم التحفظ على المضبوطات.

كما تم ضبط مطعم شهير بمدينة بنها يقوم بتقديم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وضبط جزار يقوم بعرض لحوم منتهية الصلاخية كما تم ضبط 9 جزارين بمدينة ومركز بنها لضبط لحوم في محلاتهم زبحت خارج المجازر الحكومية.

كما تم ضبط 2 مخبز سياحى يعمل بدون ترخيص وتحرير 6 محاضر لمحلات بدون ترخيص وشهادات صحية و4 محاضر لمستودعات غاز مغلقه و4 مخابز بلدية تقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينها لحوم مجمدة وكبدة فاسدة ..«مباحث التموين» تضبط 1424 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

بينها لحوم مجمدة وكبدة فاسدة ..«مباحث التموين» تضبط 1424 قضية متنوعة خلال 24 ساعة