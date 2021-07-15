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عاود مؤشر اسعار الذهب بالكويت صعوده، بعد أداء مبشر امتد لأسابيع، وسجل سعر الذهب بالكويت زيادة محدودة خلال تعاملاته الصباحية اليوم الخميس 15 ــ 7 ــ 2021.

وسجل سعر «أوقية» الذهب بالكويت زيادة عن سعر أمس تخطت خمسة دينارات كويتية، لتصل الاوقية اليوم لمبلغ 549،78 دينار كويتي أي ما يعادل 1827،93 دولار أمريكي، وارتفع سعر سعر «الجنيه الذهب» بمقدار 1،4 دينار كويتي ليصل اليوم إلى سعر 141,41 دينار كويتي بما يعادل 470,15 دولار أمريكي.

سعر الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 15 ــ 7 ــ 2021

وباستعراض اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 15 ــ7ــ 2021، حسب اخر تحديث لأسعار فئات الذهب، كانت أسعار الذهب في الكويت اليوم كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، 17،68 دينار كويتي، ويقابله 58،77 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت، 16،20 دينار كويتي، مقابل 53،87 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت وصل إلى 15،47 دينار كويتي، مقابل 51،42 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت 13،26 دينار كويتي، ويقابله 44،08 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 549،78 دينار كويتي، مقابل 1827،93 دولار أمريكي.

وسجل سعر «الجنيه الذهب» سعر قدره 140،01 دينار كويتي بما يعادل 470،15 دولار أمريكي.

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