بإجراءات تفتيش مشددة.. توافد طلاب الأدبي على لجان الثانوية العامة لامتحان الجغرافيا بالأقصر

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توافد طلاب الادبي بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس لأداء امتحان مادة الجغرافيا، حيث يؤدى 2211 طالبا الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة، وخضوع الطلاب لتفتيش من مسؤولى امن اللجان ومصادرة الهواتف المحمولة منهم، والتفتيش بدقة على سماعات الاذن بكل اللجان.

فيما انتقد عدد من أولياء الأمور الذين رافقوا أبنائهم الطلاب، من إجراءات التفتيش المشددة والتى من شأنها تشتيت الطلاب، وتواجدوا في محيط المدارس، وهم يحاولون عمل مراجعة نهائية لمنهج الجغرافيا، المقرر الامتحان فيه اليوم قبيل دخول المدارس، والتي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية.

ووجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر بالالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة كتوفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية بين الطلاب، وتوفير أدوات ومستلزمات التعقيم، وكذا والتطهير والكشف الحراري أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مع التأكيد على توافر سيارة إسعاف، وطبيب معالج بكل لجنة مع توفير مديرية الصحة لقاح كورونا لجميع المراقبين باللجان.