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اليوم.. الحكم على طبيب الأسنان المتحرش بالرجال

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اليوم.. الحكم على طبيب الأسنان المتحرش بالرجال اليوم.. الحكم على طبيب الأسنان المتحرش بالرجال

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تصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار صلاح محجوب، اليوم الخميس ،الحكم على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال.

كان دفاع المتهم الجلسة السابقة قد طلب نظر القضية في جلسة سرية، كما حضرت شقيقة المتهم التي رفضت التحدث لوسائل الإعلام، وقالت: «المستندات هي الفيصل بالقضية وربنا هو اللي هيجيبلنا حقنا».

كانت النيابة أحالت طبيب الأسنان، المحبوس إلى «محكمة الجنايات المختصة» لمحاكمته في الاتهامات المنسوبة إليه، بعد أن أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية، بشأن فحص هاتفه، وما تبين «للنيابة» باطلاعها على هذا الهاتف.

وقالت النيابة إن طبيب الأسنان المتهم «قرَّر أنه يعانى من اضطراب في الميول الجنسية، وإن هذا الاضطراب وإن كان لا يسلبه وعيه وإدراكه فإنه زيَّن له ارتكاب سلوك خاطئ».

وردًا على الاتهامات الموجهة لموكله، قال كمال يونس، المحامى، إن «هناك تراخيا في تقديم البلاغ».

المصرى اليوم

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