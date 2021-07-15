أخبار عاجلة

محافظ بورسعيد يتفقد مخيم الإيواء العاجل بمعسكر الكشافة -
«صحة تنزانيا» تكرم فريق القافلة الطبية لجامعة أسوان -
بنك مصر: المحافظ الإلكترونية وصل عددها لـ1.2 مليون محفظة -
«زي النهارده».. وفاة الممثل والمخرج أحمد توفيق 1 أغسطس 2005 -
بنك مصر: نسعى إلى زيادة التعامل اللا نقدي -
بدء أعمال الرفع المساحي للخطوط الرئيسية للصرف الصحي بمدينة القرنة في الأقصر -
الإسماعيلي يستعد لبيراميدز بثنائية في الطائي السعودي -
علي ماهر يرفض تجميد عمر كمال عبد الواحد -
الكنيسة القبطية تنعى «شهداء سيناء»: «دمائهم النفيسة لن تذهب سدى» -
الثقافي الكوري ينظم مهرجان الكي بوب.. وعروض لفرقة «بي تي إس» الشهيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

مواعيد مباريات منتخب الأولمبي في أوليمبياد طوكيو والقنوات الناقلة

Print
مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في أوليمبياد طوكيو والقنوات الناقلة مواعيد مباريات منتخب الأولمبي في أوليمبياد طوكيو والقنوات الناقلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن


إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحاً
مصر الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحاً
مصر أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحاً

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أوليمبياد طوكيو وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد .

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي .

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي .

ومن المقرر أن يتم نقل فعاليات أوليمبياد طوكيو 2020 بما فيها مباريات منتخب مصر لكرة القدم عبر قنوات بين سبورت .

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأوليمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

ويلعب الأوليمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري حتى الثامن من أغسطس المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بنك مصر: المحافظ الإلكترونية وصل عددها لـ1.2 مليون محفظة

بنك مصر: المحافظ الإلكترونية وصل عددها لـ1.2 مليون محفظة

بنك مصر: نسعى إلى زيادة التعامل اللا نقدي

بنك مصر: نسعى إلى زيادة التعامل اللا نقدي

مصرع وإصابة 5 في تصادم سيارتين بوسط سيناء

مصرع وإصابة 5 في تصادم سيارتين بوسط سيناء

رئيس «تضامن النواب» يؤازر بعثة مصر البارالمبية قبل مشاركتها في أوليمياد طوكيو

رئيس «تضامن النواب» يؤازر بعثة مصر البارالمبية قبل مشاركتها في أوليمياد طوكيو