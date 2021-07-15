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التونسية أنس جابر تبيع مضربها بـ 12.5 ألف دولار

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التونسية أنس جابر تبيع مضربها بـ 12.5 ألف دولار التونسية أنس جابر تبيع مضربها بـ 12.5 ألف دولار

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أكدت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، أنه تم بيع المضرب الخاص بها والذي تم عرضه مؤخرا في المزاد العلني بمبلغ وصل إلى 35 ألف دينار (12.5 ألف دولار).

وقالت في نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أنها قامت ببيع مضرب آخر بقيمة 40 ألف دينار، وبهذه المبالغ تم شراء معدات طبية تتمثل في وحدة إنعاش كاملة التجهيز و3 أسرة إنعاش و7 أجهزة أكسجين وسيتم توزيعها على عدة مستشفيات في تونس.

وذكرت أنس جابر أنها في مرحلة ثانية ستقتني معدات طبية أخرى من مالها الخاص ودعت الجميع للارتداء الكمامات والالتزام بالبروتوكول الصحي نظرا لما تشهده بلادها من تفاقم للوضع الوبائي بسبب تفشي جائحة .

وقفزت نجمة التنس التونسية البالغة 26 عاما، مركزا في التصنيف العالمي الجديد، الصادر الاثنين الفائت، حيث أصبحت تحتل المركز الـ23 عالميا، وهو أفضل ترتيب تحققه في مسيرتها.
وجاء تقدم أنس جابر، بعد إنجازها التاريخي في بطولة ويمبلدون، حيث بلغت الدور ربع النهائي.

وتستعد النجمة التونسية حاليا للمشاركة في أولمبياد طوكيو، حيث ستحضر للمرة الثالثة على التوالي في الألعاب الأولمبية، بعدما ظهرت في لندن 2012 وريو 2016.
وستكون أنس جابر الممثلة الوحيدة للتنس التونسي في طوكيو.

المصرى اليوم

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