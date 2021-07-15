مياه ومقاهٍ وقطاف.. أبها والباحة والطائف تفتح قلبها لعشاق السياحة الزراعية

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تنوع وأجواء رائعة وفرص شجعت المزارعين على تحسين مزارعهم وتطويرها

شكّلت السياحة الزراعية خياراً رئيسياً للسياح والزوار؛ بحثاً عن الهدوء والاستمتاع بالطبيعة بين جداول المياه وأشجار الفواكه، وهي خيارات تميزت بها الطائف والباحة وأبها، لطبيعة أجوائها الباردة صيفاً وتنوّع منتوجاتها الزراعية.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة أعلنت عبر منصة "روح السعودية"، عن إطلاق برنامج "صيف السعودية 2021" تحت شعار "صيفنا على جوك" خلال الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر، وذلك في 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء الرائعة؛ يُقدم من خلالها ما يزيد على 500 تجربة سياحية؛ عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص.

ويأتي من بين هذه التجارب ما يُعرف بالسياحة الزراعية التي شجعت المزارعين على تحسين مزارعهم وتطويرها وتقديم الخدمات المتنوعة من جلسات ومقاهٍ وإتاحة المشاركة في تجارب القطاف، كما وفرت الوظائف الموسمية والمستدامة للسكان المحليين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن السياحة الزراعية تعتبر من أحدث أنواع السياحة ومن الأنشطة التي لاقت اهتماماً واسعاً من قبل السياح لزيارتها، ولا سيما العائلات، مشيراً إلى أن مشاركة المزرعة في النشاط السياحي فكرة رائعة ومربحة لتسويق المنتجات الزراعية وضمن فعاليات جني الثمار وهي طازجة حيث يعتبر السوق الأول هو سوق المزرعة، والسوق الثاني هو السوق المحلي، بينما يكون السوق الثالث هو السوق الوطني، أما السوق الرابع فهو السوق العالمي.

من جهتهم، أكد عدد من أصحاب المزارع أن السياحة الزراعية توفر مجالاً لاستثمار مزارعهم وزيادة مبيعاتهم، فيما تقدم خدمة للسياح عبر توفير تجربة فريدة من نوعها في أحضان الطبيعة، خاصةً أن بعض المكاتب السياحية أدرجت المزارع في قوائم وجداول منظمي الرحلات والمرشدين السياحيين، باعتبارها عوامل جذب مهمة.

وينطلق برنامج "صيفنا على جوك" في عدد من الوجهات المتنوعة والغنية بالخيارات الواسعة التي تلبي تطلعات السياح من داخل وخارج المملكة، وبإمكان السياح الاختيار من بين الوجهات والباقات السياحية العديدة عبر الموقع الإلكتروني visitsaudi.com وتطبيق "روح السعودية" الثري بالمعلومات بعدة لغات، كما يمكن للسياح التواصل مع مركز العناية بالسياح (930) والذي يعمل على مدار الساعة للرد على الاستفسارات والملاحظات.