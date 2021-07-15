مصدرأمني يكشف حقيقة تعاطي بعض أشخاص في زهراء مدينة نصر المخدرات

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كشف مصدرأمني حقيقة ما تم تداوله بإحدى الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) متضمناً مقطعين مصورين تضرر خلالهما صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بمنطقة زهراء مدينة نصر (بالقاهرة) بالتعاطى والإتجار في المواد المخدرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من إستهداف البؤر الإجرامية التي تقوم بالترويج للمواد المخدرة بالمنطقة المشار إليها بعدة حملات أمنية كان آخرها بتاريخ 11 يوليو 2021، وأسفرت عن ضبط 12 متهم من العناصر الإجرامية أثناء قيامهم بترويج وبيع المواد المخدرة وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.