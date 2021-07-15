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ميسي يوجه رسالة بعد سماعه قصة المشجع المئوي المخلص

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ميسي يوجه رسالة بعد سماعه قصة المشجع المئوي المخلص ميسي يوجه رسالة بعد سماعه قصة المشجع المئوي المخلص

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أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عاطفة أخرى، هذه المرة لمشجع بلغ 100 عام الأسبوع الماضي، الذي اشتهر بإخلاصه في توثيق جميع أهداف اللاعب الشهير.

ولأكثر من عقد من الزمان، كان لدى الجد هرنان ماسترانجيلو الملقب بـ "نيلو" عادة، وهي تسجيل جميع أهداف ليونيل ميسي في دفتر ملاحظات بخط اليد.

وفي مقطع شاركه حفيده جوليان على وسائل التواصل الاجتماعي، قدم فيه جده باعتباره أكبر معجب بميسي، ويظهر أوراق مكتوبة بخط اليد تشير إلى أهداف ميسي، مع تاريخ المباراة واسم الفريق المنافس، لأكثر من 730 مباراة في المجموع، وهو سجل احتفظ به نيلو بدقة لسنوات.

علم أسطورة برشلونة والمنتخب الأرجنتيني بقصة الجد نيلو بعد جهود حفيده جوليان لإيصال الفيدو، ولم يتردد النجم الشهير في إرسال فيديو شكر للمشجع المخلص.

وأظهر جوليان لجده رسالة ليونيل ميسي، الذي تأثر برسالة لاعبه المعشوق وفي البداية لم يصدق ما كان يراه.

قال ميسي: "مرحبا هيرنان.. سمعت قصتك، بدا لي أنه من الجنون أنك كنت تسجل الأهداف بهذه الطريقة، حتى أنا لم أحتفظ بسجل أهدافي مثلما فعلت أنت، لذلك أردت أن أرسل لك عناقا كبيرا وأشكرك على ما تفعله، أراك لاحقا وإلى اللقاء".

المصرى اليوم

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