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تزايد إصابات كورونا ييثير مخاوف باخ وحاكمة طوكيو قبل انطلاق الأوليمبياد

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تزايد إصابات كورونا ييثير مخاوف باخ وحاكمة طوكيو قبل انطلاق الأوليمبياد تزايد إصابات كورونا ييثير مخاوف باخ وحاكمة طوكيو قبل انطلاق الأوليمبياد
قالت حكومة طوكيو، إن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ويوريكو كويكي حاكمة طوكيو، سيجتمعان اليوم الخميس، بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة المضيفة للأولمبياد.


وقبل 8 أيام من حفل الافتتاح سجلت طوكيو 1149 إصابة بالفيروس وهي أعلى حصيلة يومية منذ 22 يناير الماضي.

ولم يتضح بعد سبب الاجتماع بين رئيس اللجنة الأولمبية وكويكي والذي يأتي بعد يوم من لقاء باخ مع يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان.

وفقدت الألعاب الأولمبية، التي ضربتها الجائحة وتأجلت من العام الماضي، الدعم العام وسط مخاوف مستمرة بشأن مخاطر العدوى.

وتم اكتشاف العديد من الإصابات بالفيروس بين الرياضيين عند وصولهم إلى اليابان، وزادت أعداد الإصابة في فندق يستضيف أعضاء في الفريق البرازيلي.

وكانت وكالة آر.آي.ايه، أكدت دخول فريق الرجبي الروسي للسيدات العزل، يوم الأربعاء، بعد اكتشاف إصابة في الطاقم المصاحب للفريق، كما دخلت مجموعة من الفريق الجنوب أفريقي للرجبي العزل، بعد اكتشاف حالة مصابة في رحلة الطيران.

وفي مطلع الأسبوع الحالي، تم إعلان حالة طوارئ رابعة في طوكيو، بعد زيادة أعداد المصابين بالفيروس وهو ما أجبر المنظمين على إقامة البطولة بدون جماهير على الإطلاق.

وقال باخ أمس الأربعاء، إن معدل التطعيم المرتفع بين المشاركين والفقاعة الأولمبية التي تحد من حركة الرياضيين والأطراف المعنية الأخرى وحظر المتفرجين والفحوص المستمرة، كانت جزءا من خطط المنظمين لتقليل أي خطر.

وأضاف "يجب أن تصل هذه الرسالة. يجب أن يثق اليابانيون في هذا".

المصرى اليوم

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