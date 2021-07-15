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حطب: لدي أمل في الألعاب الجماعية.. وهؤلاء مرشحون للميداليات بدورة طوكيو

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حطب: لدي أمل في الألعاب الجماعية.. وهؤلاء مرشحون للميداليات بدورة طوكيو حطب: لدي أمل في الألعاب الجماعية.. وهؤلاء مرشحون للميداليات بدورة طوكيو

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أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن تشارك في أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها الشهر الحالي، بأكبر بعثة في تاريخ مصر (134 لاعبًا ولاعبة في 24 لعبة).

وقال حطب في تصريحات تليفزيونية: إعداد أبطال مصر للأولمبياد، كان على أسس علمية، لكن وباء كورونا كان له بعض التأثير السلبي على تحضيرات أبطال وبطلات مصر«.

وأوضح: «بعض اللاعبين واللاعبات يشاركون في طوكيو من أجل الحصول على خبرات تفيد في دورات مقبلة، خاصة مع تواجد عدد كبير من صغار السن».

وعن أزمة سامح الدهان قال حطب: «هو فارس رائع ومتميز لكن تقدم جواده في العمر سبب استبعاده من منتخب الفروسية».

وبشأن أقرب الأبطال المرشحين لتحقيق نتائج إيجابية قال: «إيهاب عبدالرحمن في الرمح مرشح لتحقيق ميدالية في طوكيو، وأيضًا فرص هداية ملاك في التايكوندو قائمة رغم صعوبة قرعتها».

وأردف: «لدينا فرص للفوز بميداليات في ألعاب المصارعة والكاراتيه والخماسي الحديث والفروسية والجودو والتايكوندو».

وأتم: «لدي أمل كبير في الألعاب الجماعية في تحقيق ميدالية، فمستوى كرة اليد مبشر بعد الحصول على المركز السابع في بطولة العالم الماضية، ونفس الحال بالنسبة لكرة القدم، فكل شيء جائز ولا يوجد مستحيل».

المصرى اليوم

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